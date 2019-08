Een sportief randje?

Skoda timmert de laatste tijd behoorlijk aan de weg als het gaat om het introduceren van SUV's. De Kodiaq blijkt inmiddels een groot succes en is veel te zien op de Nederlandse wegen. Voor de mensen die de Kodiaq toch wat te groot vinden, is er nu de Karoq.



De tijd dat Skoda's vooral een functioneel design hadden en gericht waren op het bieden van zo veel mogelijk ruimte tegen een concurrerende prijs, is voorbij. Of ja, niet geheel, want als je veel ruimte voor je geld zoekt, ben je bij Skoda nog steeds aan het juiste adres. De bonus is nu dat de auto's er gelikt uit zien en er redelijk wat ruimte is voor personalisatie. De Karoq Sportline die wij mee hebben gekregen is hier het ultieme bewijs van. Kan de klant die naast optimale bruikbaarheid en een hoge instap tevens rijplezier zoekt tegenwoordig ook bij Skoda terecht? Wij nemen de proef op de som.