Kleinste met klasse

Volvo is onlosmakelijk verbonden aan crossovers en SUV's. Nog voor het weergaloze succes van de eerste XC90 wist het merk liefhebbers van een hoge zit en een stoer uiterlijk te bekoren met de V70 Cross Country. We schrijven meer dan twintig jaar later en het Zweedse merk staat voor een groot omslagpunt. Volvo nam al eerder afscheid van de befaamde motoren met meer dan vier cilinders en doet nu ook dieselmotoren in de ban. Grote crossovers en SUV's blijken nog steeds bij het merk te passen, want met de XC40 wordt een hoge Volvo bereikbaarder dan ooit. We maken kennis met de kleinste telg van de SUV-familie en grijpen gelijk de kans om met een dieselmotor in het vooronder te rijden, zolang dat nog kan.