Te mooi om waar te zijn?

Toegegeven: we moesten best even slikken toen Dacia in 2006 ook in Nederland met de Logan op de proppen kwam. Waren het oubollige design en de Spartaanse uitstraling niet een flinke stap terug in de tijd? De overname door Renault bleek bijzonder vruchtbaar en van de zevenzits MCV werd een heel respectabel aantal op de Nederlandse wegen gezet. En toen was daar de Duster: een economisch verantwoorde en stoer vormgegeven SUV, net toen de vraag naar auto's met een hoge zit een grote vlucht nam.



Meer voor minder bleek aan ons Hollanders wel besteed, want het model werd een succes. Dit motto komt bij onze testauto nog meer tot uiting, want met zijn aandrijving op LPG ben je helemáál spekkoper. Of is dat te mooi om waar te zijn?