Heter dan heet

Wanneer je in de markt bent voor een zogeheten 'hot-hatchback', zijn er legio opties te bedenken. De Peugeot 308 GTI, de Renault Megane RS, de Golf GTI: allemaal zijn het leuke auto's met een hoge funfactor. Zijn deze wagens je echter allemaal niet extreem en zeldzaam genoeg? Dan biedt de tot 799 exemplaren gelimiteerde Seat Leon Cupra R wellicht uitkomst.



Deze test is wat anders opgezet dan gebruikelijk. Waar we normaal een auto ophalen en inleveren bij de desbetreffende importeur, werd dit een enkele reis. Wij mochten deze Cupra R namelijk naar zijn thuishaven brengen: Barcelona. Is de meest heftige variant van de Leon ook geschikt als reisauto? Tijd om de proef op de som te nemen.