Klein, maar premium

De vorige Audi A1 liep op zijn laatste benen. Sinds kort is er dit nieuwe model, dat er weer volledig des Audi's uitziet. Is de laatste A1 de prestigieuze badge met vier ringen waardig? Een lang weekend met de premium B-segmenter moet het antwoord op deze vraag geven.



Audi is bezig met een grondige herziening van het aanbod. Na de A8, de A7, de A6 en de Q3 is het kleinste model van het merk uit Ingolstadt aan de beurt. De A1 is als model op de markt sinds 2010 en sindsdien behoorlijk succesvol voor Audi. Reden genoeg dus om een geheel nieuw model te introduceren. Weet de nieuwe A1 het Audi-gevoel in een klein jasje te vatten?