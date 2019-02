Stilzwijgend door de stad

De uitstoot van schadelijke stoffen in stedelijke gebieden moet omlaag. Diesels zullen om die reden meer en meer uit stadscentra worden geweerd. En daar komt dan de elektrische bestelwagen om de hoek kijken om de laatste kilometers tussen distributieknooppunt en binnenstad zonder lokale vervuiling af te leggen. Een besteller als de Renault Master Z.E.



Renault heeft onder de bestelwagens drie peilers: de compacte Kangoo, de grotere Trafic en de forse Master. Die laatste behoort tot de verkooptoppers in Europa en zelfs andere delen van de wereld. De Kangoo bestaat al enkele jaren in een elektrische versie, waarmee Renault het leiderschap in dit groeiende segment heeft opgebouwd. Alhoewel veel fabrikanten grotere elektrische bestelauto's hebben aangekondigd, is de beschikbaarheid zeer beperkt of moet de productie nog worden opgestart. Niet bij Renault: de Master Z.E. is gewoon leverbaar en rijdt ook in Nederland al in een aardig aantal rond.

De Master zit in hetzelfde segment als de Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter en de grootste Ford Transit. Verreweg het belangrijkste segment onder de bestelbussen. Uiteraard kent Renault een uitgebreid leveringsprogramma van verschillende wielbases en dakhoogtes. Ook kan de Master worden gekozen met een cabine en daarachter leeg chassis voor iedere gewenste opbouw. Die brede keuze wordt ook aangeboden met de elektrische aandrijflijn.