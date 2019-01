Op het juiste moment

Een trend die al enige tijd gaande was, kwam in het afgelopen jaar in een stroomversnelling. Steden buitelen over elkaar heen met te introduceren milieuzones en de al dan niet terechte hetze tegen de dieselmotor is nog lang niet ten einde. Voor ondernemers die veel in een stadscentrum moeten zijn met hun bus, is het investeren in een nieuwe olieverstokende bestelwagen best spannend. Wie weet hoe ver de maatregelen over een paar jaar reiken?



Alternatieven komen om de hoek kijken, zoals waterstof- en volledige elektrische auto's. In de praktijk heb je niet veel keuze als je de stap richting een elektrische bestelauto nu al wilt nemen. Alleen Nissan biedt al enige tijd een elektrische auto in dit segment aan, die we eerder reden als e-NV200 Evalia. Onze ervaringen met deze auto waren behoorlijk goed, maar de beperkte accucapaciteit was een groot manco aan de e-NV200. Gelukkig breidt Nissan de capaciteit flink uit en introduceert nu een 40 kWh-versie. Het batterijpakket van de Leaf vind je nu dus ook in de bestelwagen. Eens kijken hoever we met de gewijzigde versie komen.