Bouwen op historie

Als je bekend bent met de historie van Peugeot zeggen aanduidingen als Familiale en Commerciale je waarschijnlijk genoeg. Een gezin met zes kinderen kon bijvoorbeeld prima uit de voeten met de 403 Familiale met derde zitrij. Of neem de zeer succesvolle 404 waarvan in 1962 de Familiale -zevenzitter - en een Commerciale op de markt verschenen. Het succesverhaal gaat verder met de 504 en 505. Na de 505 was het even stil. Natuurlijk waren er de 405, 406 en 407 als Break, maar de 505 werd pas in 2010 opgevolgd door de 508 SW; een samenvoeging van de 407 en 607. En nu, acht jaar later, staan we voor een compleet nieuwe 508 SW; gebouwd op de historie van zijn roemruchte voorgangers.