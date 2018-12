Perfecte integratie

Alhoewel Citroen het vertrouwde ruimtelijke concept van de C4 Picasso (tegenwoordig Spacetourer) nog niet gelijk aan de wilgen hangt, is het wel de bedoeling van de nieuwe middenklasse C5 Aircross SUV die rol gaat overnemen. Net als bij de kleinere C3 Aircross worden de typische eigenschappen van beide voertuigtypen gecombineerd.



De basis van de nieuwe SUV van CitroŽn ligt bij de Aircross concept uit 2015. Daaruit kwam vorig jaar de C5 Aircross voort. De vijfzitter werd gelanceerd op de Chinese markt, waar de auto ook lokaal wordt geproduceerd. In Europa werd hunkerend uitgezien naar deze belangrijke aanvulling. Het geduld wordt nu beloond met een Europese versie die in het Franse Rennes van de band loopt. Natuurlijk heeft Citroen de nodige aanpassingen doorgevoerd om aan de specifieke wensen van de Europese kopers te kunnen voldoen.