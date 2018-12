More than meets the eye

In 2014 introduceerde Mercedes-Benz de huidige generatie van de C-klasse. Het werd een succesnummer: alleen al in 2017 werden er wereldwijd 415.000 exemplaren verkocht. Omdat de andere fabrikanten niet stilzitten, heeft de C een facelift ondergaan. Kan het succes worden voortgezet?



De update van de Mercedes C-klasse lijkt op het eerste gezicht misschien mild, maar onderhuids is er toch meer verbeterd dan je in eerste instantie zou vermoeden. Zo zijn er nieuwe motoren leverbaar, is de multimedia grondig herzien, zijn de mogelijkheden tot semi-autonoom rijden uitgebreid en is de negentraps 9G-tronic automaat voortaan leverbaar op alle motoren. Wij gingen op stap met de nieuwe C 200 d Estate om te kijken wat deze wijzigingen concreet betekenen voor de rijervaring met de C-klasse.