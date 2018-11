Iedereen een beetje inschikken

Het lijkt qua ontwikkelingskosten duur om pas bij een facelift van een bestaand model met een tweede carrosserieversie op de proppen te komen. Lexus doet dat doodleuk met de RX450h waarvan nu een verlengde zevenzitter verkrijgbaar is; de RX450hL.



Sinds eind 2015 is de huidige oplage van de Lexus RX op de markt. Deze derde generatie was er tot voor kort alleen in een versie met plaats voor vijf en een bagagevolume van minimaal 496 liter. Samen met een lichte aanscherping van de uitstraling en uitrusting staat er nu een tweede versie die achter de achteras met elf centimeter is verlengd en daardoor groeit tot een lengte van vijf meter.