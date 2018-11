Van twee walletjes eten

Wat was Volkswagen er snel bij met de Touareg in 2002. Met deze auto liftte het merk mee op een alsmaar groeiende populariteit van de SUV. De Tiguan volgde pas enkele jaren later, terwijl Koreaanse merken al langere tijd grote successen boekten met hun bereikbare SUV's als de Hyundai Tucson en Kia Sportage.

Volkswagen bracht ons In de tussentijd ruigere versies van bestaande modellen - zoals de CrossPolo - terwijl concurrenten als Renault en Peugeot er als de kippen bij waren om de consument nog kleinere SUV's te bieden. Volkswagen slaat nu eindelijk terug met de T-Roc en T-Cross. Beide auto's vallen tussen twee segmenten in, waarbij de T-Roc van zowel het B- als C-Segment klanten moet afsnoepen. Is de auto daardoor vlees noch vis, of wordt de T-Roc een verkoopknaller? Wij zochten het uit!