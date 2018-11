Sterke evolutie

De markt voor de compacte bestelwagens is omvangrijk in Nederland. In 2017 bestond het totaal aantal verkochte auto's uit ruim 20.500 stuks, verdeeld over acht marktpartijen. Ford nam met de Transit Connect - met ongeveer 2.700 verkochte exemplaren - gedurende dit jaar een mooie derde plaats in, achter de Volkswagen Caddy en de Peugeot Partner. Om bij de tijd te blijven, krijgt de Transit Connect nu een grondige facelift.



Het mag duidelijk zijn dat er sprake is van een forse competitie tussen de verschillende compacte bestelwagens. De Volkswagen Caddy steekt wat verkopen betreft nog steeds met kop en schouders boven de meute uit, maar voor de overige auto's geldt dat de aantallen niet ver uit elkaar lopen. Het is daarom belangrijk voor Ford om in trek te blijven bij wagenparkbeheerders van diverse grote bedrijven, maar ook om de ZZP'er of eigenaar van bijvoorbeeld een kleiner klusbedrijf te kunnen overtuigen. Zijn de updates in de nieuwe Transit Connect voldoende om de bestaande klantenkring te behouden en uit te bouwen? Wij reden tijdens de introductie van de vernieuwde Transit Connect met verscheidene uitrustingsniveaus en motoren om achter het antwoord op deze vraag te komen.