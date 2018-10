Goed uitziende teddybeer

Nederland is een echt Volvo-land. Dat komt natuurlijk omdat het Zweedse merk topklasse auto's biedt tegen een scherpe prijs die bovendien qua functionaliteit behoorlijk slim in elkaar zitten. Waar de nieuwe V90 voor velen te groot en te kostbaar is, vult de nieuwe V60 juist in alle bescheidenheid een belangrijke ruimte.