EV voor iedereen!

Je zal je ongetwijfeld nog de eerste volledig elektrische auto's herinneren, zoals de Mitsubishi i-MiEV en de eerste generatie Nissan Leaf. Het rijbereik was van Amsterdam tot Arnhem en dan moest je geluk hebben dat je geen tegenwind had. Dat werd anders toen Tesla zich met de Model S in de markt ging mengen. Elektrische auto's werden spannender en leuker. 'Gewone' auto's, zoals de E-Up! en de elektrische Soul, kwamen op de Nederlandse wegen en het imago van het elektrisch rijden ging omhoog. Kijken we naar de afgelopen jaren dan zien we dat steeds meer fabrikanten het elektrisch rijden hebben ontdekt. Neem Jaguar met de I-Pace en de Mercedes met de EQC; je doet als fabrikant bijna niet meer mee zonder EV. Hyundai doet ook graag een duit in het zakje en de Koreanen komen met hun tweede volledig elektrische model na de IONIQ EV. We stappen in de elektrische Kona; de EV voor iedereen!