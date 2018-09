Kleine kat

Met de F-Pace sloeg Jaguar in 2015 het pad der SUV's in. Geen vreemde keuze, gezien de huidige marktvraag. Expertise op het gebied is er genoeg dankzij broedermerk Land Rover. Dat de F-Pace Jaguar geen windeieren zou gaan leggen, was van te voren bekend. Echter dat het model zo goed zou gaan verkopen, had het merk nooit durven hopen. Jaguar's grootste SUV is het snelst verkopende model van het merk ooit geleverd en werd in het jaar 2017 World Car of the Year.



Ook in Nederland is het model grandioos populair en zijn er tot dusver bijna duizend geleverd. Niemand kijkt er daarom van op dat Jaguar met nog een SUV op de proppen komt. De E-Pace moet het op gaan nemen tegen auto's als de Audi Q3 en de BMW X2. Of deze kat de strijd kan winnen tegen het Duitse geweld zoeken we uit in een uitgebreide test.