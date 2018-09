Is Nederland te geciviliseerd?

In de jaren tachtig en negentig waren terreinauto's immens populair in ons vlakke land. Dat lag niet aan de wegengesteldheid, maar aan het feit dat terreinauto's ontdaan van hun achterbank voldeden aan de gunstige eisen voor het grijze kenteken. Dat geldt eigenlijk nog steeds, maar die voordelen bestaan er nu alleen nog voor zakelijke gebruikers. En daarmee is de populariteit van bijvoorbeeld de splinternieuwe Toyota Land Cruiser tot vrijwel nul gereduceerd. En toch is er sprake van een trouwe gebruikersgroep.