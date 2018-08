Fun met een hoofdletter F

Het merk MINI lijkt populairder dan ooit. Alleen al in Nederland, waar de auto's tevens geproduceerd worden, zijn er vorig jaar ruim 6.100 klanten in hun behoefte voorzien. De Cooper neemt het leeuwendeel van de verkopen voor zijn rekening. Niet zo gek ook, aangezien er verschillende smaakjes te verkrijgen zijn: de driedeurs, de vijfdeurs en de cabrio. Voor ieder wat wils. Het huidige model stamt alweer uit 2014. Nu, vier jaar later, is het dus een uitgelezen moment om een paar kleine updates door te voeren. Is de MINI Cooper weer helemaal up-to-date? Wij namen een Cooper S vijfdeurs met Works-pakket mee op een kleine roadtrip richting Duitsland om erachter te komen.