De Polo, daar zit muziek in

Je kunt er bij de onthulling van een nieuwe Volkswagen Polo van uitgaan dat het ontwerp van de auto geen grote schok teweegbrengt. Al vele generaties is het uiterlijk van de b-segmenter behoudend en daardoor ook tijdloos. Het resulteert in stabiele verkoopcijfers en een trouwe schare klanten. Maar ook een rustige jongen springt wel eens uit de band. Wij rijden de Polo Beats, voorzien van heuse striping en Beats emblemen. Is dit genoeg om de auto wat spannender te maken? En nog belangrijker; presteert het opgewaardeerde audiosysteem goed? Wij testen dit voor je uit!