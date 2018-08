Onderscheidende Fransoos

De CitroŽn C4 Cactus: je houdt van hem, of je haat hem. Toch lijken veel mensen te neigen naar het 'houden van'. Het design maakte de tongen los en daarbij kon je hem naar hartelust personaliseren. Ook was de Cactus gunstig om te leasen: hij was in de aanschaf niet duur ťn het bijtellingstarief van de diesel bedroeg slechts 14 procent. Misschien was dat ook wel de reden dat je hem zo vaak ziet rijden...



Nu is de CitroŽn C4 Cactus bijgepunt. Het gunstige bijtellingstarief is echter verdwenen. Heeft de nieuwe Cactus nog steeds potentie om een verkoop- of leasetopper te worden? Wij namen de proef op de som.