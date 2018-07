Premium voor het volk

Dat vroeger niet alles beter was, maar wel een stuk overzichtelijker, blijkt uit een vergelijk tussen het jaar 1978 en nu. Volkswagen had in dat jaar tien verschillende modellen in de showroom staan, inclusief de bedrijfswagens. Anno 2018 is dat aantal gegroeid naar vijftien. Dit aantal geldt enkel voor de modelnaam, maar op basis van de diverse modellen zijn diverse niches gevuld de afgelopen jaren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Golf Sportsvan, maar ook varianten op de Passat als de Alltrack en de CC. Die laatste had de naam van de auto waarop hij gebaseerd is al verloren bij de facelift. Zijn opvolger heeft zelfs een geheel nieuwe naam op zijn achterste: Arteon. Of hij met deze kunstzinnige naam de concurrentie met onder andere de Audi A5 Sportback aankan, moet blijken uit een eerste kennismaking.