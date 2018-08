De kleinste, maar niet de minste

Zo rond 2010 nam Mercedes-Benz een rigoureuze stap om het merk te verjongen. De Mercedes-Benz A-Klasse verkocht zeker niet slecht, maar was voornamelijk populair onder de consumenten op leeftijd. Dit terwijl directe concurrenten van Audi en BMW werden gereden door veelal vlotte dertigers met goede banen. Met de nieuwe A-Klasse werd het roer omgegooid en dat bleef niet zonder gevolg. Al snel klom de A-Klasse op tot de populairste auto van Europa in zijn segment. Een grondige en doeltreffende facelift pakte nog een aantal kritieken op de auto aan. Maar hoewel dat eindproduct erg goed bleek, is het nu toch tijd voor een opvolger. De nieuwe A-Klasse schuift nog wat meer omhoog op de premiumladder. Na een weekje testrijden maken we de balans op.