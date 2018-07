Drie keer is scheepsrecht

De Ford EcoSport is niet nieuw voor ons. Wij reden twee keer eerder met dit model, in 2014 en 2016. Nu, twee jaar later, is het de beurt aan de derde lichting van de EcoSport. De competitie in het segment van de compacte cross-overs wordt steeds intensiever. Inmiddels heeft haast ieder merk wel een model in dit stukje van de markt, dus voor de consument valt er veel te kiezen. Heeft Ford de EcoSport voldoende verbeterd om op de shortlist van de zoekende autokoper te kunnen belanden? Wij gingen op zoek naar het antwoord.