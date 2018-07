Twee werelden verenigd

Wanneer je het ruimtelijk gevoel en de hogere zit van een SUV wilt combineren met de wegligging en luxe van een limousine, heb je in autoland niet heel veel te kiezen. We hebben het in onze testen al vaak gehad over de opvulling van niches, maar BMW lijkt nog steeds de enige autoproducent te zijn die wel brood ziet in de verhoogde zakensedan. De 5 Serie Gran Turismo werd als eerste geïntroduceerd en was eigenlijk uit nood geboren: mede door de wereldwijde economische crisis en de toename aan kritiek door milieufanaten had de SUV het zwaar te verduren vanaf 2008. Het was dus nog maar de vraag of deze carrosserievorm een lang leven was gegund en om die reden werd een minder agressief model ontworpen.



Nadat BMW de R-Klasse als cross-over van Mercedes-Benz faliekant zag mislukken, besloten ze het in München over een andere boeg te gooien. Een sedan met hoge zitpositie en veel binnenruimte was het gevolg. De auto werd geen doorslaand succes, maar kreeg wel goede kritieken. Genoeg stimulans dus om naast een hogere drie ook met een opvolger van het origineel te komen, die nu als 6 Serie GT is te bestellen.