The Fast and the Furious

Veel autoliefhebbers zullen bij het horen van de combinatie Mitsubishi en Eclipse terugdenken aan de sportwagen die van 1990 tot 2012 in productie was. De Eclipse Cross bewandelt een ander pad; deze dynamisch vormgegeven compacte cross-over vult met zijn coupé-achtige daklijn de ruimte tussen de ASX en de Outlander op. De markt van de compacte cross-overs wordt echter steeds voller en voller. Maakt de Eclipse Cross zijn sportieve aspiraties waar en is hij voldoende onderscheidend om zich in dit drukke segment staande te kunnen houden? Wij zochten het uit in een uitgebreide test.