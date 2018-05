HuzarenSTukje

Er zijn introducties van auto's waar we nog net iets meer naar uitkijken dan die van andere nieuwkomers. Een voorbeeld daarvan is de Fiesta ST. Al jarenlang is de hot hatch van Ford een begrip in zijn segment. De vorige Fiesta ST was al geen stakker met zijn 182 PK, maar het nieuwe topmodel in de Fiesta-reeks maakt het nog bonter. Net als veel concurrenten weet de auto nu de psychologische grens van 200 PK te bereiken, maar er is één verschil: de krachtbron is een 1.5 liter driecilindermotor en door middel van cilinderuitschakeling is de auto tijdelijk zelfs een tweecilinder. Wat dit betekent voor de prestaties zochten we graag voor je uit - iemand moet het doen - op de kronkelende bergweggetjes en in de haarspeldbochten die Zuid-Frankrijk ons te bieden heeft.