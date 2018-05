Hip als handelsmerk

CitroŽn doet goede zaken met de nieuwe C3. Het ontwerp is stoer en origineel en de auto heeft kenmerken van een crossover. In het C-segment volgde de C4 Cactus al eerder dat recept en ook dat gaat zeker niet onverdienstelijk. Maar geen van beide auto's zijn een antwoord op de stortvloed aan compacte crossovers en SUV's die behoorlijk populair zijn de laatste jaren. Tijd dus om de opvolger van de [test=]C3 Picasso[/test] als compacte crossover op de markt te brengen. Maak kennis met de CitroŽn C3 Aircross. Wij reden er een week mee om te ontdekken of het Franse merk ook een graantje mee kan pikken in het, nu al overvolle, segment.