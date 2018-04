Van de concurrentie wegsprinten

Voor een introductie van een nieuwe auto wordt vaak gekozen voor een zon-zekere bestemming. Het maakt de persfoto's net wat gelikter en de rijomstandigheden beter. Voor de nieuwe Sprinter werd echter gekozen voor ons eigen kikkerlandje en dat betekent dat de wereldpers in Amsterdam voor het eerst kan rijden met Mercedes' grootste bestelwagen. Als we nadrukkelijk zijn gewaarschuwd voor overmoedige fietsers en geniepige trajectcontroles, kunnen we eindelijk met de Sprinter op pad. We kiezen voor een dichte bestelwagen met verhoogd dak en het belangrijkste: aandrijving op de voorwielen en een automaat met negen versnellingen.