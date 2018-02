Something to beLEAF in

Menigeen verklaarde Nissan voor gek toen ze in 2008 op de Autosalon van Genève de Leaf aankondigde. Een volledig elektrische auto voor de gewone man was tien jaar geleden nog bijna ondenkbaar. Toch zagen we in 2010 de eerste Leaf's van de productiebanden rollen. Dat voor het opvallende design in combinatie met de elektromotoren toch een groot deel van de autokopers gevallen is, bewijzen de verkoopcijfers; met 286 duizend verkopen wereldwijd is de Leaf de meest verkochte elektrische auto ter wereld. Van deze verkopen kwamen er in totaal 83 duizend uit Europa en werden er in Nederland 3000 verkocht. Nu, tien jaar na de eerste aankondiging van het model, is er een opvolger. De tweede generatie staat in de startblokken om de Nederlandse markt te betreden. De markt heeft echter een gigantische metamorfose ondergaan en inmiddels is Nissan niet meer de enige aanbieder van een betaalbare elektrische auto. Kan Nissan de druk van de concurrentie overleven?