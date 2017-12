Geen grootspraak meer

Reikhalzend werd uitgekeken naar het nieuwe vlaggenschip van Opel. Een strakke concept car vormde de aankondiging dat de nieuwe d-segmenter een stuk spannender zou worden dan de Vectra die hij opvolgde. Met een mediacampagne waar je 'u' tegen zegt, werd de Insignia van de eerste generatie gelanceerd. Volgens de autobouwer was het de beste Opel ooit. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen we voor het eerst op pad mochten met de Insignia. De auto bracht vooruitstrevende techniek in een aantrekkelijke verpakking. Maar hij liet ook punten liggen op het gebied van dynamiek en afwerking. Genoeg huiswerk voor de opvolger van dit model, dat mede door een scherpe prijs geen slechte zaken deed in de afgelopen jaren.