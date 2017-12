Vakmanschap

Voor Volkswagen is de Crafter na de Transporter en de Caddy het derde model dat voor de verkopen moet zorgen in het bedrijfswagensegment. Met het grootste laadruim is het het enige model dat nog net zonder een D-rijbewijs gereden mag worden. Niet gek dus dat het merk met een splinternieuw model komt van deze auto, met het typische familiegezicht op de neus en een strak lijnenspel op de rest van de carrosserie. Wij reden met de topper uit de bestelwagenfamilie van het Duitse merk om te zien of hij net zo goed is als zijn kleinere broertjes.