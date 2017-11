Koreaans opvallen

Het is een behoorlijk oerwoud aan het worden in het SUV B-segment. Vrijwel iedere fabrikant wil een graantje meepikken en doet mee aan de wildgroei van hippe hoge stadsauto's. Kopers zijn er genoeg; niet voor niets zijn auto's als de Renault Captur en Peugeot 2008 razend populair. Om mee te doen in dit segment moet je van goede huize komen; de concurrentie is namelijk moordend. Hoe trek je de aandacht in een segment dat bomvol zit? Bij Hyundai hebben ze daar een antwoord op: een auto bouwen die opvalt en anders is dan alle andere! Of de verschillen met de rest werkelijk zo groot zijn, zoeken we uit in deze test.