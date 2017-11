Nuchter icoon

Bij personenauto's zijn er genoeg iconen die door de jaren heen de autogeschiedenis bepaalden: De 2CV, Kever, Jaguar E-Type en ga zo maar door. Maar ook in de historie van de bedrijfsauto kom je genoeg iconische namen tegen. Denk bijvoorbeeld aan de Volkswagen T1 en de CitroŽn HY. En natuurlijk aan de Ford Transit, want hoe uniek is het dat een auto decennialang dezelfde naam draagt? De Taunus Transit zag in de jaren '50 het levenslicht en vanaf 1965 is de Ford Transit een begrip van jewelste. Inmiddels zijn we aangekomen bij de vierde generatie en nog steeds is de Transit de bestverkopende bedrijfswagen van Europa. Het model dat in 2012 op de markt kwam, bracht een revolutie teweeg in de markt door allerhande veiligheidssystemen te bieden die tot dat moment alleen in personenauto's leverbaar waren. Nu is het tijd voor een facelift en dat moment grijpt Ford aan om de Transit Custom flink onder handen te nemen.