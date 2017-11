Avontuurlijk randje

De auto's van nu zijn overladen met spectaculaire technologie en uitgebreide veiligheidssystemen. Natuurlijk dragen al deze systemen bij aan de veiligheid voor zowel de bestuurder als voor een ieder om de auto heen. Maar wat als je nu geen behoefte hebt aan al deze zaken en een auto zoekt die uitblinkt in praktische inzetbaarheid tegen een schappelijke prijs? Dan is Dacia de rots in de branding. Betaalbaar en zonder poespas - en nu ook nog met een avontuurlijk randje. We maken kennis met de Dacia Logan MCV Série Limitée Stepway.