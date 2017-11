Alle dagen open

Kies je voor een cabriolet, dan rij je natuurlijk het liefst zo veel mogelijk met het dak open. Zodra er enkele zonnestralen door het wolkendek schijnen, gaat de kap eraf om in optima forma van je rit te genieten. Tot spijt van menig cabriorijder zijn de Nederlandse zomers veel te kort om te profiteren van al het fijne dat een cabriolet te bieden heeft. Mercedes-Benz heeft de oren en ogen de afgelopen jaren echter goed open gehouden om alle wensen van de cabriorijder te vertalen in een auto die op alle vlakken volledig tegemoet komt aan de berijder. En zie daar, de C-Klasse Cabriolet is geboren; moderne luxe met een jeugdige touch. En het belangrijkste: onbeperkt open rijden.