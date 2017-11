Het feestje gaat door

Het is niet veel auto's gegeven om tot in de nadagen van hun carrière succesvol te blijven. Vaak is de smaak van de consument door de jaren heen dusdanig veranderd, dat aanpassingen om aan die wensen tegemoet te komen voor een bestaand model te kostbaar zouden worden. Bij de Ford Fiesta die in 2008 het levenslicht zag, zou je in eerste instantie niet bedenken dat hij ruim negen jaar later nog steeds aan de top van het segment zou staan. Het ex- en interieur deden al geruime tijd wat verouderd aan, maar een lage prijs doet wonderen op de Europese markt. Nu is het dan eindelijk tijd voor een waardige opvolger. Bij elke modelwijziging gaan er weer geruchten dat Ford een nieuwe naam voor zijn B-segmenter in petto heeft, maar net als voorgaande keren blijft het bij het vertrouwde Fiesta. Of de gloednieuwe wagen net zo'n feestbeest als zijn voorganger is, zochten we uit.