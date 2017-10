Duizendpoot

2017 is een bijzonder jaar voor Opel. Met de aankondiging zeven modellen op de markt te brengen, mag de Crossland X zich nummer zes noemen. De Crossland X is een geheel nieuw model in het gamma van Opel en mag zich de trotse opvolger noemen van de Meriva. Met zijn SUV-achtige looks en als B-segmenter schurkt de Crossland X echter wel heel dicht aan tegen het eerste lid uit de X-familie; de Mokka X. Daarbij rijst de vraag of de Crossland X een overbodig model gaat worden om enkel een kleine niche te vullen. Met dit in ons achterhoofd kropen we achter het stuur van de nieuwe Crossland X voor een uitgebreide rijtest.