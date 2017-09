AMG-light?

Bij het horen van de letters AMG gaat menig hart sneller kloppen. De Duitse huistuner van Mercedes-Benz weet al jaren te overtuigen met magische cijfers als 55, 63 en 65 achter de typeaanduiding. Daar zijn onlangs nog twee extra getallen aan toegevoegd, namelijk 45 en 43. Geheel meegaand met de trend zijn ze in het Duitse Affalterbach de inhoud van hun motoren flink aan het terugschroeven. Om de proef op de som te nemen, rijden we de Mercedes-Benz SLC 43 AMG om te kijken of we te maken hebben met een echte AMG of een light variant.