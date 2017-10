Nazomeren

Bij Porsche hebben ze het niet altijd even gemakkelijk. Elke verandering die door de automaker wordt doorgevoerd leidt steevast tot een flinke bak kritiek. Of het nu gaat om watergekoelde motoren, SUV's, diesels of stationwagons: de harde kern van de fans heeft er standaard een niet al te positieve mening over. Zo kon de beslissing om alleen maar viercilinders te leveren in de gewijzigde Boxster en Cayman diezelfde schare fans niet bekoren. De angst was dat het ontbreken van een zescilinder boxermotor het feestje wel eens goed kon verpesten. Porsche daarentegen claimt dat de 718-serie nog veel beter moet presteren dan de voorgangers. Tijd om dat in levende lijve te ondervinden, door een weekend met een 718 Boxster S op stap te gaan.