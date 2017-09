M in puurste vorm

Je zou maar een icoon op moeten volgen. Die zware taak wacht de BMW M2 die de hoofdrol speelt in deze test. Want ondanks - of dankzij - de korte leverperiode die de 1 M Coupé kende, groeide het hitsige model uit tot een regelrechte klassieker. Inmiddels zijn al vele exemplaren gesneuveld op de Nordschleife en ver daarbuiten, zodat het aanbod snel uitdunt. Zijn opvolger moest iets minder hardcore worden en een tandje liever voor zijn bestuurder. Of de BMW M2 hieraan voldoet, zochten we met alle plezier voor je uit.