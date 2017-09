Alleskunner op topniveau

Tussen al het geweld van de hippe SUV's, hybrids, MPV's en andere tussenmodellen wordt er gelukkig door het Duitse BMW nog vastgehouden aan de basispijlers uit de jaren 90. De 3, 5 en 7 Serie zijn steevast terug te vinden in het gamma van het merk uit Beieren. En dat is maar goed ook, want de Touring van de welbekende 5 Serie biedt zowel de bestuurder als passagiers al jaren al het goede dat de auto-industrie te bieden heeft. Of dat opnieuw waargemaakt kan worden met de vijfde generatie van de 5 Serie zochten we uit tijdens een uitgebreide trip naar de kust van Bretagne.