Staat te springen om werk

Bedrijfswagens hebben een langere levenscyclus dan personenauto's. Voor de fabrikant is dat aan de ene kant voordelig, want het scheelt ontwikkelingskosten. Aan de andere kant moet je een bedrijfsauto introduceren waarmee je als producent vele jaren vooruit kunt. Bij PSA en Toyota besloten ze dan ook om de handen ineen te slaan voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige bus. De nieuwe reeks van Jumpy, Expert en ProAce is dan ook voorzien van efficiŽnte motoren en de nieuwste snufjes op het gebied van comfort en veiligheid. Wij besloten de Jumpy aan de tand te voelen, om te bepalen of deze auto de relatief nieuwe concurrentie aan kan.