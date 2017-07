Wederom een sterk nummer

Peugeot heeft bij de introductie van de 308 in 2013 goed gekeken naar de wensen van de consument. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, want de auto stond de afgelopen jaren in Nederland hoog in de verkoopstatistieken. Met zuinige motoren en daardoor een lage bijtelling, kozen zakelijke rijders massaal voor de 308. Nu deze voordelen verdwenen zijn, pakken de Fransen de auto flink aan. Het lijkt op het oog een beperkte facelift, maar schijn bedriegt. Buiten de nieuwe neus is ook onderhuids een hoop aangepast. In Beieren maken we kennis met de auto en vinden we uit of het succes mogelijk een vervolg gaat krijgen.