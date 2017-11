Is alles goud wat er blinkt?

De jaren '60 en '70 van de vorige eeuw hebben een hoop leuks gebracht op het gebied van de automobielhistorie. Uiteraard kent iedereen de geweldige Amerikaanse creaties, maar ook uit Nederland kwam een bijzondere auto op de markt. Wie kent niet de geweldige buggy's op basis van de Volkswagen Kever? Ruska bouwde in Amsterdam de meest fraaie creaties en op het hoogtepunt verkocht het bedrijf meer dan 300 auto's per jaar. Toen een belastingwijziging op het verbruik van auto's werd ingevoerd, verviel het financiële voordeel op kitcars als deze en verdween het merk langzaam van de markt. In de jaren die volgen, presenteerden autofabrikanten wel enkele concept-cars ter ere van deze carrosserievorm, maar tot een productiemodel kwam het zelden. Hét merk dat historisch gezien de meeste aanspraak maakt op een waardige opvolger is Volkswagen; En daar is de Beetle Dune. Met een hoop uiterlijk vertoon en bijzondere details moet hij oude tijden doen herleven.