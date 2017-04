De kracht van X

Toen Opel in 2012 op de markt kwam met de Mokka, leek het alsof het merk hopeloos te laat was. Het cross-over-segment was in de jaren daarvoor volgestroomd met modellen als de Nissan Juke, Mitsubishi ASX en de Skoda Yeti. Menigeen vroeg zich af of de Opel nog iets zou toevoegen aan deze verzadigde markt. Tegen alle verwachtingen in groeide het marktaandeel van de auto echter gestaag. Ondertussen staat de teller van de verkochte Mokka's reeds op 600.000 stuks, alleen al in Europa. In 2016 vond Opel het tijd voor een frisse snuit en een vernieuwd interieur; de Mokka X zag het levenslicht. Wij namen de proef op de som en maakten een rit van ruim duizend kilometer naar het Oostenrijkse Zillertal.