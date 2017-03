Anders is beter

In 2009 bracht Peugeot een grote zevenzits ruimtewagen op de markt in de vorm van de 5008. Vier jaar later werd hij opgefrist om nu opgevolgd te worden door een compleet nieuwe auto. Was de MPV in het begin van deze eeuw nog uiterst populair, nu wil de consument niks meer weten van deze carrosserievariant. En op de vier verkochte auto's in Europa is een cross-over of een SUV en daarom kiezen de Fransozen voor een stoere, hoger op de wielen staande tweede generatie 5008. Of dit de juiste keuze is, vinden we uit in en om het Portugese Lissabon.