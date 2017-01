Japanner naar Europese smaak

Af en toe weet een autofabrikant je te verrassen door onder dezelfde naam met een compleet andere auto te komen. Neem nu Mercedes-Benz met de A-Klasse, Renault met de Espace en Kia met de Rio.

Zo'n revolutie in ontwerp en plaatsing in de markt kan zelden een onaangename verrassing genoemd worden, zoals ook Nissan bewijst met de compleet vernieuwde Micra.

Hij rekent volledig af met het tuttige imago van in ieder geval de laatste twee generaties en is klaar om het B-segment eens flink op te schudden. Of deze revolutie een kans van slagen heeft, testten wij uit door de Micra op de Kroatische kustwegen aan de tand te voelen.