Plussen en minnen

Wie kent hem niet? De eerste generatie van het populaire kleintje van Ford komen we in veelvoud nog tegen op de Nederlandse wegen. De Ka - met zijn bollige vormen en plastic bumpers - is een auto die bij menigeen herinneringen oproept. Vooral deze eerste generatie was in Nederland razend populair en nog wekelijks worden er op de occasionmarkt tientallen verkocht. De tweede generatie had minder voeten in de aarde en de herkenbaarheid liep terug. Nu - bijna 20 jaar na het verschijnen van de eerste generatie - verschijnt de derde generatie op het toneel. Met een volwassen design en stukken meer ruimte staat er een compleet andere auto dan de Ka die we kennen. Of dit een plus of juist een min is, zoeken we uit in deze test.