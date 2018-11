Nieuwe interpretatie

Het D-segment heeft het zwaar. Tot voor kort trouwe Passat-, Mondeo- en 508-rijders zijn overgestapt op hogere crossovers en SUV's. Het aanbod van dat soort auto's rijst de pan uit, terwijl de traditionele stationwagen en in het bijzonder de sedan het zwaar te verduren heeft. Volgens Peugeot is de tijd rijp om het segment waarin de 508 opereert op te schudden. Ook dit merk zag veel 508's ingeruild worden op haar nieuwe SUV's, de 3008 en 5008. Maar er zal altijd een groep automobilisten blijven die een lage zit en sportiever rijplezier ambieert. Voor die mensen is er de nieuwe Peugeot 508. Met dit model wordt gefocust op rijplezier en een extravagante uitstraling. Hoog tijd om dat in de praktijk te ondervinden.