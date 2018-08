Charmante pionier bijgepunt

De Renault Zoe was in veel opzichten een pionier toen het model onthuld werd. De eerste elektrische auto in het B-segment, als eerste boven de 200 kilometer actieradius en de eerste personenauto voor het Franse merk die speciaal als elektrische auto ontwikkeld werd. Het maakte dat de Zoe de titel van bestverkochte elektrische auto van Europa vaak mocht dragen, zo nu en dan afgewisseld met de Nissan Leaf.

Maar de markt is sterk in ontwikkeling en met de komst van veel nieuwe elektrische concurrenten, zal Renault stappen moeten ondernemen. De actieradius werd met het grotere accupakket al theoretisch verdubbeld, maar nu is de elektromotor ook aangepast. Het betreft een softwarematige ingreep die het vermogen naar 109 pk brengt. Het zou de auto net wat gretiger moeten doen aanvoelen. Of dat in de praktijk ook zo is, zochten wij voor je uit.